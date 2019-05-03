Регистрация на дополнительную сессию ВНО-2019 пройдет 3-20 мая - УЦОКО

Регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2019 году началась 3 мая и продлится до 20 мая.

"Регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания начнется 3 мая и продлится до 20 мая", - говорится в сообщении Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Отмечается, что право на регистрацию в этот период имеют лица, которые принимали участие в антитеррористической операции или в осуществлении мер обеспечения национальной безопасности и обороны, сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, или проживающие на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, или переселились из них и не зарегистрировались для участия во ВНО в основной период регистрации.

Также право на регистрацию имеют лица, которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах; лица, которые должны проходить государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации.

В 2019 году дополнительная сессия начнется 26 июня с тестирования по математике, 27 июня состоится ВНО по немецкому языку, 1 июля - по французскому языку, 2 июля - по испанскому языку, 3 июля - по украинскому языку и литературе, 4 июля - по физике, 5 июля - по английскому языка, 8 июля - по истории Украины, 9 июля - по биологии, 10 июля - по географии. Завершится дополнительная сессия 11 июля тестированием по химии.