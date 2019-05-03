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09:40 03.05.2019

Коломойский считает конфликт на Донбассе "гражданским"

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Коломойский считает конфликт на Донбассе "гражданским"

 Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что на Донбассе происходит гражданский конфликт, при котором одну из сторон поддерживает Российская Федерация.

"(На Донбассе – ИФ) гражданский конфликт. Можно сказать, и гражданская война. Просто война более глобальна, а это – гражданский конфликт", - сказал он в интервью программе журналистских расследований Bihus.Info, обнародованном в четверг.

На уточняющий вопрос, кто с кем воюет на Донбассе, бизнесмен ответил: "Украинцы с украинцами"

При этом И.Коломойский отметил, что Россия поддерживает одну сторону, и если бы не ее участие, конфликт давно был бы урегулирован.

"Спровоцировала и организовала его (конфликт – ИФ) Россия. С одной стороны. А с другой стороны тоже не все было благополучно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, кто виновен в конфликте.

Теги: #донбасс #коломойский
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