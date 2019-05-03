События

07:25 03.05.2019

За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены трое военнослужащих

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За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены трое военнослужащих

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82-мм минометов, а также из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

Также отмечается, что боевики начали вновь использовать тактику применения кочующих батарей. Так, во время тренировки в четверг дежурных минометных расчетов, боевики обстреляли позиции ООС в районе Новолуганского из 82-мм минометов и вблизи Авдеевки из 120-мм минометов, прикрываясь мирными жителями Доломитного, Яковлевки и Минерального.

"Потери среди местного населения удалось предотвратить только благодаря принципиальной позиции Объединенных сил о запрете открывать огонь, если это может нанести ущерб нашим мирным согражданам", – подчеркнули украинские военные.

Всего 2 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды из 120 и 82-мм минометов - вблизи Авдеевки; из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у Новотроицкого; из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Гнутово; трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - у Марьинки; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле Лебединского; дважды из автоматических станковых гранатометов - в районе Широкино и Пищевика; дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ООС были обстреляны три раза: из 82-мм минометов и вооружения боевых машин пехоты - около Новолуганского; дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Новозвановки и Луганского.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, 2 мая ранения получили девять боевиков.

С начала текущих суток НВФ четыре раза обстреляли позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": трижды из 120 и 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - около Новотроицкого и Березового; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Пищевика.

"Потерь среди военнослужащих ООС нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются", – сообщили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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