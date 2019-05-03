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05:31 03.05.2019

Климпуш-Цинцадзе: Надеюсь, что румынское председательство в Совете ЕС даст новый толчок инициативе Восточное партнерство

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Климпуш-Цинцадзе: Надеюсь, что румынское председательство в Совете ЕС даст новый толчок инициативе Восточное партнерство

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Румынии в Украине Кристиан-Леоном Цуркану обсудили сотрудничество в экономической сфере и сфере безопасности, подготовку к празднованию 10-й годовщины инициативы Восточное партнерство, взаимодействие в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО.

"За две недели будем отмечать 10-ю годовщину Восточного партнерства. Надеюсь, что румынское председательство в Совете ЕС даст новый толчок этой инициативе, в частности, углублению секторальной и экономической интеграции в таких приоритетных областях, как цифровой рынок, таможенная политика, энергетика, а также сфера юстиции, свободы и безопасности", – цитирует И.Климпуш -Цинцадзе сайт "Урядового портала" в четверг.

Вице-премьер-министр отметила весомый вклад румынского председательства в принятии ЕС стратегических решений, в частности, изменений в Газовой директивы ЕС в рамках Третьего энергетического пакета ЕС.

Также во время встречи были обсуждены ключевые вопросы, связанные с соблюдением Украиной стратегического курса на членство в ЕС и НАТО.

Также речь шла о важности сохранения высокого уровня секторальной интеграции Украины и ЕС на основе результатов последнего саммита Украина-ЕС и заседания Совета ассоциации между Украиной и ЕС, а также отображение евроинтеграционных стремлений в соответствующей декларации по результатам нынешнего саммита Восточного партнерства, который состоится в мае.

"Румыния играет исключительную роль в функционировании трастового фонда Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности. Мы также благодарны за проактивную позицию вашей страны по расширению присутствия сил НАТО в Черном море", - отметила вице-премьер-министр.

 

Теги: #диалог #румыния #украина
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