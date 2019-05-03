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04:18 03.05.2019

Мадрид не выдаст Венесуэле укрывшегося в испанском посольстве оппозиционера

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Мадрид не выдаст Венесуэле укрывшегося в испанском посольстве оппозиционера

Власти Испании предупредили Венесуэлу, что не намерены передавать ей видного оппозиционера Леопольдо Лопеса, укрывшегося в испанском посольстве в Каракасе, сообщает мадридская газета "А-Бэ-Сэ".

По данным газеты, в настоящее время Л.Лопес находится в резиденции посла Хесуса Сильвы.

Ранее на этой неделе находившийся под домашним арестом Л.Лопес сообщил, что его освободили сочувствующие оппозиции военные. Вскоре после этого он вместе с семьей прибыл в испанское посольство.

В четверг судебные власти Венесуэлы выдали ордер на арест Л.Лопеса. Он - авторитетная фигура в оппозиции Венесуэлы. Именно он координировал масштабные антиправительственные акции протеста в 2014 году. После этого Л.Лопес получил многолетний тюремный срок, позже заменённый на домашний арест в связи с ухудшением состояния здоровья.

Теги: #испания #венесуэла #оппозиционер
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