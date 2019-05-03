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02:29 03.05.2019

К МКС после устранения проблем с ее электроснабжением должен отправиться грузовой корабль Cargo Dragon – NASA

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К МКС после устранения проблем с ее электроснабжением должен отправиться грузовой корабль Cargo Dragon – NASA

Грузовой космический корабль Cargo Dragon частной американской компании SpaceX, как ожидается, в пятницу отправиться к Международной космической станции (МКС) вслед за восстановлением на ней работы системы электроснабжения, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

17-й по счету запуск данного "грузовика" к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX запланирован на 03:11 по восточно-американскому времени. Он будет осуществлен с 40-го пускового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Falcon 9, также принадлежащей SpaceX. Космический корабль должен доставить на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Американское космическое агентство сообщило, что 2 мая наземные службы в центре управления полетами в Хьюстоне с помощью дистанционной руки-манипулятора МКС провели успешную операцию по замене вышедшего из строя электрического распределительного щита MBSU на аналогичный запасной агрегат.

Вышедший 29 апреля из строя блок на 25% снизил подачу электроэнергии системам станции. Это уже второй выход из строя аналогичного блока, для замены которого в прошлом потребовался выход американских астронавтов в открытый космос.

NASA отмечает, что после замены блока MBSU проверка показала штатную работу системы электроснабжения МКС по номинальным параметрам, а также возможность дополнительных мощностей, необходимых для проведения предстоящего захвата рукой-манипулятором Canadarm-2 "грузовика" и последующей его стыковки со станцией.

Как сообщалось, ранее NASA попросило SpaceX перенести намеченный на 1 мая запуск 17-й коммерческой миссии по доставке грузов на МКС в связи с обнаруженной 29 апреля экипажем МКС проблемой в коммутационном блоке, который распределяет энергию на два из восьми каналов электропитания станции. По этим каналам на все системы станции поступает электроэнергия, вырабатываемая солнечными батареями станции.

При этом подчеркивалось, что "никакой непосредственной угрозы экипажу и станции нет".

Запуск американского "грузовика", который должен был состояться еще 25 апреля, уже трижды переносился. Американское космическое агентство отмечало, что корабль Dragon и ракета-носитель Falcon 9 были готовы и к более раннему запуску, а его перенос был вызван выбором наиболее приемлемой даты как для NASA, так и для компании SpaceX "в связи с ограниченными возможностями МКС и орбитальной механики".

Как сообщалось, 19 апреля с МКС успешно состыковался выведенный на орбиту Земли американский грузовой космический корабль Cygnus. Он доставил на МКС около 3,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

В настоящее время экипаж МКС состоит из американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга, российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина и канадского астронавта Давида Сен-Жака.

Теги: #мкс #сша #корабль #запуск
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