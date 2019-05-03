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00:39 03.05.2019

Украинцам не рекомендуют ездить в Тунис

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Украинцам не рекомендуют ездить в Тунис

В Министерстве иностранных дел Украины рекомендуют воздержаться от поездок в Тунис в связи с рисками, обусловленными повышенным уровнем террористической угрозы, вероятностью проведения стихийных акций протеста и тому подобное, сообщила консульская служба МИД Украины.

"Следует также учитывать, что продолжающийся вооруженный конфликт в соседней Ливии и сложная внутриполитическая ситуация в Алжире имеют негативное влияние на ситуацию в Тунисе", – говорится в сообщении на странице службы в Фейсбук в четверг.

Соотечественникам, которые находятся на территории Тунисской Республики, украинские дипломаты порекомендовали проявлять повышенную бдительность и осторожность, воздерживаться от посещения мест большого скопления людей, не принимать участия в акциях протеста, демонстрациях и других массовых мероприятиях, не вступать в споры с местным населением по религиозным и социально-политическим вопросам.

Также отмечается, что всегда необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность и законность пребывания в Тунисе.

"МИД Украины имеет ограниченные возможности по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации с участием граждан Украины в отдельных регионах Туниса, поскольку выезд украинских дипломатов в эти регионы возможен только после получения разрешения от местного внешнеполитического ведомства", – сказано в сообщении.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, угрозы безопасности и жизни, украинцам рекомендуется обращаться в правоохранительные органы Туниса (лично или по телефону - 197) и в посольство Украины в Тунисской Республике по телефону (+216) 94127342 (круглосуточно).

Также в министерстве напомнили, что регистрация соотечественников в электронной системе "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua/#/) позволит украинским дипломатам более эффективно и оперативно оказывать необходимую помощь в случае попадания в чрезвычайные ситуации.

Теги: #тунис #украина #рекомендации #мид
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