События

21:49 02.05.2019

Вдова командира Ил-76 обжалует отказ Мелитопольского суда в установлении факта гибели супруга в 2014 в результате вооруженной агрессии РФ

2 мин читать
Вдова командира Ил-76 обжалует отказ Мелитопольского суда в установлении факта гибели супруга в 2014 в результате вооруженной агрессии РФ

В Запорожский апелляционный суд подготовлена апелляция на решение Мелитопольского горрайонного суда об отказе вдове командира Ил-76 Александра Белого, сбитого в июле 2014 г. под Луганском, об установлении  юридического факта его гибели в  результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщается на странице Всеукраинского общественного движения "Сила права" в соцсети Facebook, подготовлена апелляция в интересах вдовы и малолетней дочери командира военно-транспортного Ил-76 Военно-воздушных сил Украины Александра Белого, который погиб вместе с 9 членами экипажа и 40 десантниками Вооруженных сил Украины в результате взрыва самолета  российскими наемниками в июле 2014 года под Луганском.

"Мы добьемся пересмотра возмутительного решения судьи Мелитопольского горрайонного суда Горбачевой, которая отказала в установлении юридического факта гибели гвардии подполковника А.Белого вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины" - отмечается в сообщении.

Также в соцсети опубликована фотография апелляционного заявления в адрес Запорожского апелляционного суда с аргументами для обжалования судебного решения Мелитопольского горрайонного суда.

В заявлении отмечается, что в случае установления судом факта гибели А.Белого в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, он будет юридически признан жертвой международного вооруженного конфликта. Таким образом, его супруга получит право на помощь от гуманитарных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста.

Как сообщалось, 16 апреля 2019 года судья Мелитопольского горрайонного суда отказала в удовлетворении иска Татьяны Чимирковой - вдовы командира военно-транспортного самолета Ил-76 Александра Белого, сбитого под Луганском в июле 2014 года, в установлении  юридического факта его гибели в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Теги: #ил #украина #суд #обжалование #запорожская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:07 02.05.2019
Мероприятия по случаю годовщины событий 2 мая 2014 года в Одессе прошли без серьезных происшествий

Мероприятия по случаю годовщины событий 2 мая 2014 года в Одессе прошли без серьезных происшествий

21:27 02.05.2019
Портнов не имеет отношения к команде Зеленского – Коломойский

Портнов не имеет отношения к команде Зеленского – Коломойский

19:20 02.05.2019
Фигуранта "дела Гандзюк" Павловского суд отпустил под домашний арест

Фигуранта "дела Гандзюк" Павловского суд отпустил под домашний арест

19:10 02.05.2019
Бразилец Лусварги приговорен к 13 годам лишения свободы за участие в террористической организации

Бразилец Лусварги приговорен к 13 годам лишения свободы за участие в террористической организации

18:43 02.05.2019
ЕБРР намерен предоставить EUR7 млн группе "Эко-Оптима" для строительства второй очереди Яворовской СЭС

ЕБРР намерен предоставить EUR7 млн группе "Эко-Оптима" для строительства второй очереди Яворовской СЭС

18:42 02.05.2019
130 инструкторов из США прибыли в Украину в рамках ротации для тренировки украинских военнослужащих

130 инструкторов из США прибыли в Украину в рамках ротации для тренировки украинских военнослужащих

18:39 02.05.2019
Двое украинских военных ранены на Донбассе в четверг

Двое украинских военных ранены на Донбассе в четверг

18:24 02.05.2019
Новоизбранный президент Зеленский приглашает на встречу в ближайшие дни представителей крупного, среднего и малого бизнеса

Новоизбранный президент Зеленский приглашает на встречу в ближайшие дни представителей крупного, среднего и малого бизнеса

18:10 02.05.2019
На месте обстрела в Донецкой области найдены обломки российских снарядов, не состоящих на вооружении ВСУ

На месте обстрела в Донецкой области найдены обломки российских снарядов, не состоящих на вооружении ВСУ

18:02 02.05.2019
Зеленский хочет начать откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в том числе, на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму

Зеленский хочет начать откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в том числе, на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бразилец Лусварги приговорен к 13 годам лишения свободы за участие в террористической организации

На месте обстрела в Донецкой области найдены обломки российских снарядов, не состоящих на вооружении ВСУ

Уголовное производство по автотехнической экспертизе в деле о смертельном ДТП в центре Харькова закрыто

В Мониторинговой миссии ООН предоставили ряд рекомендаций в рамках расследования событий 2 мая в Одессе

В Мониторинговой миссии ООН в Украине считают: власти не сделали все необходимое для расследования событий 2 мая в Одессе

ПОСЛЕДНЕЕ

В Палате представителей США обсудили необходимость увеличения поддержки Украины на пути реформ и противодействия агрессии РФ – посольство

Генпрокуратура расследует возможное влияние иностранцев на украинских правоохранителей в связи с трагедией в Одессе 2 мая

На Шри-Ланке из-за угрозы новых терактов вторую неделю подряд отменяют католические службы

Власти Индии эвакуировали более 800 тыс. человек в связи с приближением циклона "Фани"

Спецпосланник США по антисемитизму Карр посетит Украину 6 мая

Новая карта сейсмического районирования вступила в действие с 1 мая

15-летняя девушка пришла на Куликово поле в Одессе в футболке с запрещенной советской символикой

Суд по делу Вышинского перенесли на 7 мая из-за недоставки подозреваемого в зал заседаний

Уголовное производство по автотехнической экспертизе в деле о смертельном ДТП в центре Харькова закрыто

В ближайшие дни в Украине будет тепло, но ожидаются дожди

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА