События

19:10 02.05.2019

Бразилец Лусварги приговорен к 13 годам лишения свободы за участие в террористической организации

3 мин читать
Бразилец Лусварги приговорен к 13 годам лишения свободы за участие в террористической организации

Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области признал гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги виновным в участии в деятельности террористических организаций и незаконных вооруженных формирований в Украине и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, соответствующее решение суд принял на заседании в четверг, 2 мая.

"Суд заслушав доводы сторон, признал обвиняемого виновным по ч.1 258-3, ч.2 ст.260 УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, суд взыскал с иностранца расходы на проведение экспертиз в сумме около 15 тыс гривен", - говорится в сообщении.

В ходе судебного следствия прокурор привел неопровержимые доказательства вины иностранца в инкриминируемых преступлениях. В свою очередь обвиняемый признавал свою вину лишь в части участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, однако отрицал участие в деятельности террористических организаций.

При исполнении приговора обвиняемому будет зачислен срок, проведенный им под стражей по состоянию на 2 мая, отмечают в прокуратуре.

Как сообщалось, украинские правоохранители задержали Р.М.Лусварги 6 октября 2016 года в аэропорту "Борисполь" сразу после его прибытия в Украину из Бразилии. Следствие установило, что с сентября 2014г по май 2015г он был в составе бандформирований т.н."ДНР", участвовал в боевых действиях, вербовал иностранцев, преимущественно бразильцев, в состав незаконных вооруженных формирований, а также совершал разведывательные вылазки на позиции ВСУ и корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям.

25 января 2017 года Печерский райсуд г.Киева признал Р.М.Лусварги виновным в совершении преступлений по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.2 ст.260 (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сам Р.М.Лусварги признал свою вину.

18 августа Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционные жалобы защитника в интересах Р.М.Лусварги и его самого, отменив приговор суда первой инстанции из-за процедурных нарушений (подсудности и права на защиту), и продлил ему арест. Но впоследствии ему изменили меру пресечения и он оказался на свободе, жил в одном из киевских монастырей Украинской православной церкви (Московского патриархата).

4 мая 2018 года, после того, как Р.Лусварги был замечен на свободе и эта информация стала публичной, представители партии "Национальный корпус", националистических организаций "Национальные дружины" и С14 задержали его в Киеве возле бразильского посольства и передали его СБУ. В тот же день в Службе безопасности Украины сообщили, что проводят с Р.Лусварги процессуальные действия, а прокуратура города Киева заявила, что будет настаивать на взятии его под стражу.

7 мая Павлоградский горрайонный суд по ходатайству прокуратуры г.Киева арестовал Р.М.Лусварги на 60 суток без возможности внесения залога и в дальнейшем неоднократно продлевал эту меру пресечения. Во время судебных дебатов прокурор просил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с конфискацией имущества.

Теги: #суд #приговор #лусварги
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:20 02.05.2019
Фигуранта "дела Гандзюк" Павловского суд отпустил под домашний арест

Фигуранта "дела Гандзюк" Павловского суд отпустил под домашний арест

14:37 02.05.2019
Суд по делу Вышинского перенесли на 7 мая из-за недоставки подозреваемого в зал заседаний

Суд по делу Вышинского перенесли на 7 мая из-за недоставки подозреваемого в зал заседаний

12:30 02.05.2019
В суд направлено три обвинительных акта по событиям в Одессе 2 мая 2014 года

В суд направлено три обвинительных акта по событиям в Одессе 2 мая 2014 года

15:57 01.05.2019
В Wikileaks назвали шокирующим британский приговор Ассанжу

В Wikileaks назвали шокирующим британский приговор Ассанжу

14:34 01.05.2019
Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог

Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог

16:10 29.04.2019
"Нафтогаз" ударил по SPV евробондов Газпрома - люксембургской Gaz Capital S.A.

"Нафтогаз" ударил по SPV евробондов Газпрома - люксембургской Gaz Capital S.A.

05:31 27.04.2019
Суд вернул государству часть долга в 10,4 грн за использование товарно-материальных ценностей госматериального резерва

Суд вернул государству часть долга в 10,4 грн за использование товарно-материальных ценностей госматериального резерва

02:34 27.04.2019
Троих подростков, избивших до смерти несовершеннолетнего во Львовской области, взяли под стражу

Троих подростков, избивших до смерти несовершеннолетнего во Львовской области, взяли под стражу

22:48 26.04.2019
Cельхозземли стоимостью 46,5 млн грн возвращены в собственность государства

Cельхозземли стоимостью 46,5 млн грн возвращены в собственность государства

19:51 26.04.2019
Окружной админсуд Киева запретил комиссии совершать действия по проведению конкурса на должность судьи ЕСПЧ от Украины

Окружной админсуд Киева запретил комиссии совершать действия по проведению конкурса на должность судьи ЕСПЧ от Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На месте обстрела в Донецкой области найдены обломки российских снарядов, не состоящих на вооружении ВСУ

Уголовное производство по автотехнической экспертизе в деле о смертельном ДТП в центре Харькова закрыто

В Мониторинговой миссии ООН предоставили ряд рекомендаций в рамках расследования событий 2 мая в Одессе

В Мониторинговой миссии ООН в Украине считают: власти не сделали все необходимое для расследования событий 2 мая в Одессе

С начала ООС на Донбассе под контроль Украины возвращено 24 кв. км территории и 3 населенных пункта

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокуратура расследует возможное влияние иностранцев на украинских правоохранителей в связи с трагедией в Одессе 2 мая

130 инструкторов из США прибыли в Украину в рамках ротации для тренировки украинских военнослужащих

На месте обстрела в Донецкой области найдены обломки российских снарядов, не состоящих на вооружении ВСУ

На Шри-Ланке из-за угрозы новых терактов вторую неделю подряд отменяют католические службы

Власти Индии эвакуировали более 800 тыс. человек в связи с приближением циклона "Фани"

Спецпосланник США по антисемитизму Карр посетит Украину 6 мая

Новая карта сейсмического районирования вступила в действие с 1 мая

15-летняя девушка пришла на Куликово поле в Одессе в футболке с запрещенной советской символикой

Уголовное производство по автотехнической экспертизе в деле о смертельном ДТП в центре Харькова закрыто

В ближайшие дни в Украине будет тепло, но ожидаются дожди

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА