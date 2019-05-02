130 инструкторов из США прибыли в Украину в рамках ротации для тренировки украинских военнослужащих

Церемония передачи полномочий между двумя подразделениями американской составляющей миссии JMTG-U прошла 2 мая в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им.гетмана Петра Сагайдачного (МЦМБ), сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины в четверг.

"На замену военнослужащим 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии США из штата Теннесси, которые находились на Львовщине с лета 2018 года, в Украину прибыли более 130 военных 2-й бригадной тактической группы "Страйк" 101-й воздушно-десантной (десантно-штурмовой) дивизии армии США. Срок ротации на территории Украины для американских военных составит 9 месяцев", - говорится в сообщении.

Как отмечают в украинском оборонном ведомстве, американские гвардейцы из Теннесси хорошо справились с заданиями по подготовке украинских подразделений в рамках "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U) и получили награды Минобороны Украины. "Представители армии США будут продолжать помогать в тренировке подразделений ВСУ по стандартам подготовки армий государств НАТО", - сообщили в Минобороны.