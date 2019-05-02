События

18:42 02.05.2019

130 инструкторов из США прибыли в Украину в рамках ротации для тренировки украинских военнослужащих

1 мин читать
130 инструкторов из США прибыли в Украину в рамках ротации для тренировки украинских военнослужащих

Церемония передачи полномочий между двумя подразделениями американской составляющей миссии JMTG-U прошла 2 мая в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им.гетмана Петра Сагайдачного (МЦМБ), сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины в четверг.

"На замену военнослужащим 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии США из штата Теннесси, которые находились на Львовщине с лета 2018 года, в Украину прибыли более 130 военных 2-й бригадной тактической группы "Страйк" 101-й воздушно-десантной (десантно-штурмовой) дивизии армии США. Срок ротации на территории Украины для американских военных составит 9 месяцев", - говорится в сообщении.

Как отмечают в украинском оборонном ведомстве, американские гвардейцы из Теннесси хорошо справились с заданиями по подготовке украинских подразделений в рамках "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U) и получили награды Минобороны Украины. "Представители армии США будут продолжать помогать в тренировке подразделений ВСУ по стандартам подготовки армий государств НАТО", - сообщили в Минобороны.

Теги: #сша #тренировка #украина #военнослужащие
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:43 02.05.2019
ЕБРР намерен предоставить EUR7 млн группе "Эко-Оптима" для строительства второй очереди Яворовской СЭС

ЕБРР намерен предоставить EUR7 млн группе "Эко-Оптима" для строительства второй очереди Яворовской СЭС

18:39 02.05.2019
Двое украинских военных ранены на Донбассе в четверг

Двое украинских военных ранены на Донбассе в четверг

18:24 02.05.2019
Новоизбранный президент Зеленский приглашает на встречу в ближайшие дни представителей крупного, среднего и малого бизнеса

Новоизбранный президент Зеленский приглашает на встречу в ближайшие дни представителей крупного, среднего и малого бизнеса

18:10 02.05.2019
На месте обстрела в Донецкой области найдены обломки российских снарядов, не состоящих на вооружении ВСУ

На месте обстрела в Донецкой области найдены обломки российских снарядов, не состоящих на вооружении ВСУ

18:02 02.05.2019
Зеленский хочет начать откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в том числе, на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму

Зеленский хочет начать откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в том числе, на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму

17:07 02.05.2019
Парубий подписал постановление о проведении в Киеве в мае 2020 года сессии ПА НАТО

Парубий подписал постановление о проведении в Киеве в мае 2020 года сессии ПА НАТО

16:37 02.05.2019
Зеленский хочет единства Украины и призывает всех к примирению и консолидации – муфтий "Умма" после встречи с новоизбранным президентом

Зеленский хочет единства Украины и призывает всех к примирению и консолидации – муфтий "Умма" после встречи с новоизбранным президентом

16:31 02.05.2019
"Единая нефтегазовая компания" победила в аукционе на спецразрешение на Дрогобычскую площадь за 15,7 млн грн

"Единая нефтегазовая компания" победила в аукционе на спецразрешение на Дрогобычскую площадь за 15,7 млн грн

16:18 02.05.2019
Спецпосланник США по антисемитизму Карр посетит Украину 6 мая

Спецпосланник США по антисемитизму Карр посетит Украину 6 мая

15:59 02.05.2019
Киевская кондфабрика "Рошен" в 2018г инвестировала 88,5 млн грн в оборудование и 243 млн грн в реконструкцию

Киевская кондфабрика "Рошен" в 2018г инвестировала 88,5 млн грн в оборудование и 243 млн грн в реконструкцию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бразилец Лусварги приговорен к 13 годам лишения свободы за участие в террористической организации

На месте обстрела в Донецкой области найдены обломки российских снарядов, не состоящих на вооружении ВСУ

Уголовное производство по автотехнической экспертизе в деле о смертельном ДТП в центре Харькова закрыто

В Мониторинговой миссии ООН предоставили ряд рекомендаций в рамках расследования событий 2 мая в Одессе

В Мониторинговой миссии ООН в Украине считают: власти не сделали все необходимое для расследования событий 2 мая в Одессе

ПОСЛЕДНЕЕ

Фигуранта "дела Гандзюк" Павловского суд отпустил под домашний арест

Генпрокуратура расследует возможное влияние иностранцев на украинских правоохранителей в связи с трагедией в Одессе 2 мая

Бразилец Лусварги приговорен к 13 годам лишения свободы за участие в террористической организации

На Шри-Ланке из-за угрозы новых терактов вторую неделю подряд отменяют католические службы

Власти Индии эвакуировали более 800 тыс. человек в связи с приближением циклона "Фани"

Новая карта сейсмического районирования вступила в действие с 1 мая

15-летняя девушка пришла на Куликово поле в Одессе в футболке с запрещенной советской символикой

Суд по делу Вышинского перенесли на 7 мая из-за недоставки подозреваемого в зал заседаний

Уголовное производство по автотехнической экспертизе в деле о смертельном ДТП в центре Харькова закрыто

В ближайшие дни в Украине будет тепло, но ожидаются дожди

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА