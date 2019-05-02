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18:10 02.05.2019

На месте обстрела в Донецкой области найдены обломки российских снарядов, не состоящих на вооружении ВСУ

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На месте обстрела в Донецкой области найдены обломки российских снарядов, не состоящих на вооружении ВСУ

Генеральная прокуратура Украины сообщает о получении дополнительных неопровержимых доказательств военного присутствия РФ и финансирования терроризма в Донецкой области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства в четверг, после обстрела позиций Вооруженных сил Украины в с.Широкино Волновахского района Донецкой области 12 февраля текущего года со временно оккупированной территории были обнаружены обломки российского артиллерийского 152-мм управляемого боеприпаса ЗОФ39 "Краснополь". Обломки аналогичного боеприпаса были обнаружены после обстрела позиций Отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" в с.Новолуганское Донецкой области 10 апреля, также осуществлявшегося со временно оккупированной территории.

"По информации Министерства обороны Украины, указанные боеприпасы на обеспечении Вооруженных сил Украины не состоят", - отмечают в Генгпрокуратуре.

Кроме этого, 15 апреля, во время огневого контакта с диверсионно-разведывательной группой т.н."ДНР" у с.Широкино Волновахского района Донецкой области военнослужащие ВСУ захватили противотанковый гранатомет РПГ-7В и автоматы АК-74, один из которых, под №4293274, по учетам Главного управления Национальной полиции в АР Крым, был захвачен на территории полуострова Крым в конце мая 2014 года.

"Место обнаружения указанных образцов, а также факты их использования в Донецкой области, свидетельствуют о военной агрессии Вооруженных сил Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве отмечают, что Управление по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, продолжает расследование фактов применения представителями власти и командования ВС РФ запрещенных международным правом средств ведения войны и других нарушений законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, совмещенных с умышленными убийствами. В настоящее время ведутся экспертизы, продолжается досудебное расследование.

Теги: #всу #генпрокуратура #россия #украина #донецкая_область #снаряд
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