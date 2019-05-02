События

16:18 02.05.2019

Спецпосланник США по антисемитизму Карр посетит Украину 6 мая

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Спецпосланник США по антисемитизму Карр посетит Украину 6 мая

Специальный посланник США по вопросам мониторинга и борьбы с антисемитизмом Элан Карр посетит Украину после того, как 1-5 мая примет участие в Международном марше для жизни, который ежегодно проходит в Польше и Израиле, сообщает посольство США в Украине.

"Специальный посланник Карр поедет в Киев, чтобы выступить на Киевском еврейском форуме 6 мая. Специальный посланник Карр также встретится с представителями украинской власти и еврейской общины", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте посольства.

После этого, 7-9 мая, Э.Карр посетит Варшаву (Польша) и Будапешт (Венгрия), а 12 мая поедет в Бельгию.

Теги: #антисемитизм #сша #карр #украина
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