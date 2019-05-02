15-летняя девушка пришла на Куликово поле в Одессе в футболке с запрещенной советской символикой

На Куликовом поле в Одессе полицейские остановили несовершеннолетнюю девушку с запрещенной в Украине коммунистической символикой на одежде.

"К месту проведения массовых мероприятий 15-летняя жительница Лиманского района пришла в футболке с изображением запрещенной украинским законодательством советской символикой", - сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Одесской области в четверг днем.

Девушку доставили в территориальный отдел полиции. Там она объяснила, что не догадывалась о том, что изображение на одежде запрещено. С девушкой правоохранители провели разъяснительную работу.

Учитывая, что несовершеннолетний не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, за невыполнение обязанностей по воспитанию дочери относительно ее отца составлен протокол по ч.4 ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.