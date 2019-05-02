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14:37 02.05.2019

Суд по делу Вышинского перенесли на 7 мая из-за недоставки подозреваемого в зал заседаний

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Суд по делу Вышинского перенесли на 7 мая из-за недоставки подозреваемого в зал заседаний

Подольский районный суд Киева продолжит слушание дела по обвинению руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского 7 мая в 17.00, заседание в четверг не состоялось из-за недоставки обвиняемого в зал заседаний.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", заседание, назначенное на 2 мая, по сути не состоялось. К.Вышинский не был доставлен в помещение суд. Суд пытался установить связь с подозреваемым в режиме видеоконференции, однако связь была недостаточно качественная для полноценного проведения заседания.

К.Вышинский отметил, что ему плохо слышно, о чем говорит суд, и сказал, что не хочет участвовать в заседании в таком формате.

Суд в свою очередь отметил, что 25 апреля направлял заявку на доставку, но "по вине СИЗО и конвойной службы доставки не было". Также соответствующие службы не уведомили суд о причинах недоставки.

В связи с этим коллегия судей согласилась отложить слушание и назначила следующее заседание на 17.00 7 мая, обязав доставит К Вышинского на судебное заседание.

"Несмотря на то, что суд сделал заявку, конвой и СИЗО не доставили Вышинского ... заседание перенесли на другую дату", - сказал журналистам адвокат руководителя "РИА Новости – Украина" Андрей Доманский.

Он допустил, что это может быть связано "с определенной халатностью служб, которые отвечали за доставку Вышинского".

По словам адвоката, на заседании в четверг должно было завершиться оглашение обвинительного акта.

Как сообщалось, 15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве К.Вышинского. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. К.Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая К.Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

6 марта 2019 года прокуратура АР Крым направила в Подольский суд Киева обвинительный акт в отношении К.Вышинского для рассмотрения по существу. Первое заседание по рассмотрению дела по существу было назначено на 4 апреля

14 марта К.Вышинский был этапирован в Киев из Херсона.

Теги: #вышинский #украина #суд
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