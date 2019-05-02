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14:23 02.05.2019

Уголовное производство по автотехнической экспертизе в деле о смертельном ДТП в центре Харькова закрыто

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Уголовное производство по автотехнической экспертизе в деле о смертельном ДТП в центре Харькова закрыто

Следствие не нашло состава преступления в действиях экспертов Харьковского НИИ судебных экспертиз им.Бокариуса, проводивших автотехническую экспертизу в уголовном производстве по ДТП, которое произошло в центре города в октябре 2017 года и в результате которого погибли 6 человек.

"Уголовное производство было закрыто в связи с тем, что следствие не установило в действиях судебных экспертов признаков уголовного правонарушения", - сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица, по заявлению которого было начато уголовное производство, заявил, что намерен добиваться возобновления следствия.

"Постановления о закрытии уголовного производства мы не получали. Но когда получим, обязательно обжалуем его в суде", - сказал С.Перепелица корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, ранее Ленинский райсуд Харькова удовлетворил иск С.Перепелицы и обязал открыть уголовное производство по действиям экспертов, проводивших автотехническую экспертизу, по ч.2 ст.384 (заведомо неправдивый вывод эксперта, предоставленный органу, осуществляющему досудебное расследование, суду) УК Украины.

Вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Г.Дронова. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus. По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины.

20 октября 2017 года Киевский райсуд Харькова арестовал Е.Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. 8 ноября 2017 года Киевский райсуд Харькова взял под стражу Г.Дронова. 2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Е.Зайцевой и Г.Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

В ходе дебатов гособвинение потребовало признать Е.Зайцеву и Г.Дронова виновными по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, а гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме. Защита Г.Дронова потребовала признать его невиновным в связи с недоказанностью состава преступления. Е.Зайцева заявила, что готова нести любое наказание, которое назначит суд. Ее защита просила суд при назначении наказания Е.Зайцевой учесть смягчающие обстоятельства (раскаяние и добровольное возмещение ущерба).

Материалы в отношении автошколы, где училась Е.Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Г.Дронова и Е.Зайцеву виновными и приговорил обоих к максимальным срокам лишения свободы, предусмотренным статьей (по 10 лет) и лишению права управлять транспортными средствами на 3 года.

Теги: #зайцева #дтп #украина #харьков #дело
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