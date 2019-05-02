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12:13 02.05.2019

В Мониторинговой миссии ООН предоставили ряд рекомендаций в рамках расследования событий 2 мая в Одессе

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В Мониторинговой миссии ООН предоставили ряд рекомендаций в рамках расследования событий 2 мая в Одессе

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине предоставили ряд рекомендаций украинским властям, а также Российской Федерации в рамках расследования убийств и насильственных смертей 2 мая 2014 года в Одессе.

"Генеральной прокуратуре - обеспечить эффективное, безотлагательное, тщательное и непредвзятое расследование убийств и насильственных смертей, совершенных во время насилия 2 мая 2014 года в Одессе, и рассмотреть возможности передачи руководящей роли в расследовании от Главного управления Национальной полиции в Одесской области Главному следственному управлению Национальной полиции", - говорится в аналитической записке Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в части рекомендаций правительству Украины, представленной в четверг в Одессе.

Также Национальной полиции рекомендуют эффективно, безотлагательно, тщательно и непредвзято расследовать все трагические смерти с привлечением старших следователей с соответствующим опытом в следственную группу.

При этом обеспечить общественный порядок и безопасность всех сторон, которые принимают участие в судебных разбирательствах.

Кроме того, в ООН рекомендуют председателям судов первой инстанции предоставить приоритетный статус судебным производствам, чтобы обеспечить рассмотрение этих дел без необоснованных задержек.

Вместе с тем, в ООН дали рекомендации Российской Федерации, в частности, обеспечить, чтобы запросы об экстрадиции в отношении всех подозреваемых по уголовным производствам, которые скрываются от следствия, рассматривались своевременно, а также рассмотреть возможность предоставления международной правовой помощи в расследованиях.

Теги: #россия #украина #одесса #расследование #оон #рекомендации
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