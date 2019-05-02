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12:10 02.05.2019

Мининфраструктуры утвердило методику определения платы за доступ операторов связи к транспортной инфраструктуре

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Мининфраструктуры утвердило методику определения платы за доступ операторов связи к транспортной инфраструктуре

Министерство инфраструктуры Украины утвердило методику определения платы за доступ операторов связи к объектам и элементам транспортной инфраструктуры страны.

Согласно обнародованному на сайте министерства приказу, плата за доступ к элементам инфраструктуры транспорта может быть одноразовой и/или периодической. При этом одноразовая плата за доступ является платой за разработку и выдачу технических условий по доступу и не может превышать 50% минимальной зарплаты, установленной на начало текущего года. Периодическая плата за доступ к транспортной инфраструктуре учитывает дополнительные затраты собственника инфраструктуры на содержание ее элементов, относящихся к предоставлению телекомуслуг (кабельная канализация, итп), и устанавливается исключительно при наличии таковых затрат.

Если телекомуслуги предоставляются в селах, а также на депрессивных территориях, действует коэффициент понижения платы за доступ (как одноразовой, так и периодической) в размере 0,95. Если заказчик предоставляет исключительно общедоступные телекомуслуги, действует коэффициент 0,9. При этом, в случае, если заказчик предоставляет исключительно общедоступные телекомуслуги на вышеуказанных территориях, эти коэффициенты переумножаются.

Также указанной методикой запрещается установление дополнительной платы за доступ к элементам транспортной инфраструктуры после заключения договора по доступу. Кроме того, размер установленной платы не может быть изменен в течение года с момента заключения договора.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в июле 2018 года утвердил комплект правил, необходимых для полноценной работы закона "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей". При этом утверждение соответствующих методик определения платы за доступ возложено на профильные министерства.

Верховная Рада 7 февраля 2017 года приняла во втором чтении и в целом проект закона №4159 от 26 февраля 2016 года "О доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики для развития телекоммуникационных сетей".

Президент Украины Петр Порошенко 2 марта 2017 года подписал закон.

Теги: #инфраструктура #украина #операторы #мининфраструктуры
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