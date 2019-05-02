Массовые акции в Одессе проходят спокойно, в них участвуют 200 человек

По состоянию на 10.30 четверга, в пятую годовщину трагических событий в Одессе, на Куликовом поле акции проходят спокойно, никаких сообщений о заминировании не было, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Как видите, у нас на эту минуту все спокойно, никаких сообщений о минировании не было. Мы понимаем все вызовы, поэтому организовали работу одесской полиции, также прибыли приданные силы Национальной гвардии и патрульной полиции", - цитирует С.Ярового пресс-служба МВД Украины.

Первый заместитель министра добавил, что в акциях принимают участие 200 человек, а место проведения мероприятия было взято под охрану и обследовано взрывотехниками с 7:00 утра 2 мая.

"Мы задействовали 2,5 тыс. правоохранителей, поскольку понимали, что некоторые силы будут пытаться дестабилизировать ситуацию. Мы учитывали все возможные случаи, которые могут быть и поэтому мы здесь все на месте", - сказал С.Яровой.

Он добавил, что также на территории Одессы созданы мобильные группы, в том числе спецподразделения, которые будут действовать исходя из обстановки. Полиция со среды ввела контроль на въезд в город, на стационарных и дополнительных постах проводится тщательная проверка транспортных средств.