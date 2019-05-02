События

11:25 02.05.2019

Массовые акции в Одессе проходят спокойно, в них участвуют 200 человек

1 мин читать
Массовые акции в Одессе проходят спокойно, в них участвуют 200 человек

По состоянию на 10.30 четверга, в пятую годовщину трагических событий в Одессе, на Куликовом поле акции проходят спокойно, никаких сообщений о заминировании не было, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Как видите, у нас на эту минуту все спокойно, никаких сообщений о минировании не было. Мы понимаем все вызовы, поэтому организовали работу одесской полиции, также прибыли приданные силы Национальной гвардии и патрульной полиции", - цитирует С.Ярового пресс-служба МВД Украины.

Первый заместитель министра добавил, что в акциях принимают участие 200 человек, а место проведения мероприятия было взято под охрану и обследовано взрывотехниками с 7:00 утра 2 мая.

"Мы задействовали 2,5 тыс. правоохранителей, поскольку понимали, что некоторые силы будут пытаться дестабилизировать ситуацию. Мы учитывали все возможные случаи, которые могут быть и поэтому мы здесь все на месте", - сказал С.Яровой.

Он добавил, что также на территории Одессы созданы мобильные группы, в том числе спецподразделения, которые будут действовать исходя из обстановки. Полиция со среды ввела контроль на въезд в город, на стационарных и дополнительных постах проводится тщательная проверка транспортных средств.

Теги: #яровой #куликовое_поле #одесса #украина #акции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:35 02.05.2019
Украина за 4 мес. увеличила импорт газа на 10%, нарастив его в апреле в 2,3 раза

Украина за 4 мес. увеличила импорт газа на 10%, нарастив его в апреле в 2,3 раза

12:30 02.05.2019
В суд направлено три обвинительных акта по событиям в Одессе 2 мая 2014 года

В суд направлено три обвинительных акта по событиям в Одессе 2 мая 2014 года

12:24 02.05.2019
Кабмин ввел заместителя госсекретаря правительства в состав комиссии по конкурсному отбору руководителей госпредприятий

Кабмин ввел заместителя госсекретаря правительства в состав комиссии по конкурсному отбору руководителей госпредприятий

12:21 02.05.2019
Сайт ГФС частично возобновил работу

Сайт ГФС частично возобновил работу

12:13 02.05.2019
В Мониторинговой миссии ООН предоставили ряд рекомендаций в рамках расследования событий 2 мая в Одессе

В Мониторинговой миссии ООН предоставили ряд рекомендаций в рамках расследования событий 2 мая в Одессе

12:10 02.05.2019
Мининфраструктуры утвердило методику определения платы за доступ операторов связи к транспортной инфраструктуре

Мининфраструктуры утвердило методику определения платы за доступ операторов связи к транспортной инфраструктуре

12:02 02.05.2019
Посольство США приветствует реорганизацию ГФС в налоговую и таможенную службы

Посольство США приветствует реорганизацию ГФС в налоговую и таможенную службы

11:55 02.05.2019
В Мониторинговой миссии ООН в Украине считают: власти не сделали все необходимое для расследования событий 2 мая в Одессе

В Мониторинговой миссии ООН в Украине считают: власти не сделали все необходимое для расследования событий 2 мая в Одессе

11:46 02.05.2019
НБУ в последнюю неделю апреля увеличил выкуп валюты на рынке до $80 млн

НБУ в последнюю неделю апреля увеличил выкуп валюты на рынке до $80 млн

11:10 02.05.2019
Министр финансов и экономики Аджарии: мы заинтересованы в круглогодичном авиасообщении с Украиной

Министр финансов и экономики Аджарии: мы заинтересованы в круглогодичном авиасообщении с Украиной

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Мониторинговой миссии ООН предоставили ряд рекомендаций в рамках расследования событий 2 мая в Одессе

В Мониторинговой миссии ООН в Украине считают: власти не сделали все необходимое для расследования событий 2 мая в Одессе

С начала ООС на Донбассе под контроль Украины возвращено 24 кв. км территории и 3 населенных пункта

Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

ПОСЛЕДНЕЕ

Американский СПГ обеспечит энергобезопасность ЕС

Около 100 человек были задержаны в ходе акции 1 мая в Берлине

С начала ООС на Донбассе под контроль Украины возвращено 24 кв. км территории и 3 населенных пункта

В районе проведения ООС на Донбассе проходят мероприятия по противодействию нелегальной работе АЗС

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Одессе полицейские контролируют безопасность на Куликовом поле и Соборной площади – МВД

Лидер оппозиции Венесуэлы пообещал отомстить режиму Мадуро за смерть двух демонстрантов

Боевики НВФ 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое военнослужащих получили ранения - штаб ООС

Армия Израиля сообщила об обстрелах со стороны сектора Газа

В Донецкой области женщина в результате ссоры убила своего сожителя – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА