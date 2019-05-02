События

11:23 02.05.2019

Около 100 человек были задержаны в ходе акции 1 мая в Берлине

2 мин читать
Около 100 человек были задержаны в ходе акции 1 мая в Берлине

Около сотни задержанных и 30 раненых - таков предварительный итог первомайской акции протеста в берлинском районе Фридрихсхайн, сообщила "Интерфаксу" в четверг сотрудница пресс-службы полиции.

"Около 100 задержанных и примерно 30 пострадавших - это предварительные результаты", - сказала собеседница агентства.

Как ожидается, итоговый протокол будет готов несколько позже.

Об акции было известно заранее, но ее не регистрировали в полиции, тем не менее, накануне на улицах в месте сбора демонстрантов на площади Висмарплатц было множество сотрудников полиции в экипировке, а также машин "скорой помощи". Тысячи сторонников "левых" после митинга и концерта на площади двинулись шествием по заранее ими запланированному маршруту, шествие сопровождалось криками "Нет капиталистам", люди в сопровождении полиции прошли несколько километров, проезжую часть для этого перекрыли.

В целом шествие проходило относительно спокойно, если не считать разноцветных

файеров, которые жгли демонстранты, и петард. Полиция на петарды и файеры не реагировала.

Ближе к концу шествия начались отдельные мелкие потасовки, которые, однако, в серьезные столкновения не переросли - полицейские, которых обзывали "фараонами" и громко пытались обвинять в "провокациях", как сообщает корреспондента "Интерфакса", вели себя мирно. В одном месте на улице, где проходило шествие, был припаркован микроавтобус, на крыше которого сидели пять или шесть участников акции, они курили сигареты и стряхивали пепел вниз на черные каски стражей правопорядка.

Вечером, когда шествие достигло конечной точки на улице Варшауэр штрасе, имели место отдельные стычки - радикалы, представители так называемого "черного блока", швыряли в полицию бутылки и камни, именно там и произошло большинство задержаний.

Как сообщил ранее журналистам представитель берлинского сената Андреас Гайзель, стратегия полиции на акции предполагала "коммуникацию со всеми, кто к ней готов", а также "быстрые и последовательные действия в отношении агрессоров". В общей сложности в городе в этот день дежурило более 5 тысяч сотрудников полиции.

Теги: #протест #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:01 01.05.2019
В Нур-Султане и Алматы проходят несанкционированные протестные акции

В Нур-Султане и Алматы проходят несанкционированные протестные акции

11:41 30.04.2019
Климкин призвал украинцев поддержать опубликованную на сайте Бундестага петицию о признании геноцидом Голодомора в Украине 1932-1933

Климкин призвал украинцев поддержать опубликованную на сайте Бундестага петицию о признании геноцидом Голодомора в Украине 1932-1933

20:38 27.04.2019
В Германии прокомментировали решение Трампа о торговле оружием

В Германии прокомментировали решение Трампа о торговле оружием

16:25 22.04.2019
Глава МИД Германии поздравил Зеленского с победой на выборах и поблагодарил Порошенко за "мирный переход власти"

Глава МИД Германии поздравил Зеленского с победой на выборах и поблагодарил Порошенко за "мирный переход власти"

13:01 21.04.2019
Обнаженная по пояс активистка протестовала на участке, где голосовал Зеленский

Обнаженная по пояс активистка протестовала на участке, где голосовал Зеленский

09:32 16.04.2019
Huawei сможет участвовать в создании сетей 5G в Германии

Huawei сможет участвовать в создании сетей 5G в Германии

14:58 15.04.2019
Бывшему главе Volkswagen Мартину Винтеркорну предъявлены обвинения в связи с "дизельгейтом"

Бывшему главе Volkswagen Мартину Винтеркорну предъявлены обвинения в связи с "дизельгейтом"

17:04 13.04.2019
В Украину из Германии прибыла грамота Петра I, датированная 1708г.

В Украину из Германии прибыла грамота Петра I, датированная 1708г.

16:37 12.04.2019
Германия выделяет дополнительные EUR85 млн на строительство помещений для переселенцев и развитие соцпроектов на Донбассе

Германия выделяет дополнительные EUR85 млн на строительство помещений для переселенцев и развитие соцпроектов на Донбассе

14:46 12.04.2019
Ситуацию на Донбассе и противодействие блокаде Россией судоходства в Азовском море обсудил Порошенко с представителями немецкой партии "Союз90/Зеленые"

Ситуацию на Донбассе и противодействие блокаде Россией судоходства в Азовском море обсудил Порошенко с представителями немецкой партии "Союз90/Зеленые"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Мониторинговой миссии ООН предоставили ряд рекомендаций в рамках расследования событий 2 мая в Одессе

В Мониторинговой миссии ООН в Украине считают: власти не сделали все необходимое для расследования событий 2 мая в Одессе

С начала ООС на Донбассе под контроль Украины возвращено 24 кв. км территории и 3 населенных пункта

Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

ПОСЛЕДНЕЕ

Американский СПГ обеспечит энергобезопасность ЕС

В суд направлено три обвинительных акта по событиям в Одессе 2 мая 2014 года

Сайт ГФС частично возобновил работу

В Мониторинговой миссии ООН предоставили ряд рекомендаций в рамках расследования событий 2 мая в Одессе

Мининфраструктуры утвердило методику определения платы за доступ операторов связи к транспортной инфраструктуре

В Мониторинговой миссии ООН в Украине считают: власти не сделали все необходимое для расследования событий 2 мая в Одессе

Массовые акции в Одессе проходят спокойно, в них участвуют 200 человек

С начала ООС на Донбассе под контроль Украины возвращено 24 кв. км территории и 3 населенных пункта

В районе проведения ООС на Донбассе проходят мероприятия по противодействию нелегальной работе АЗС

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА