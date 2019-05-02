С начала ООС на Донбассе под контроль Украины возвращено 24 кв. км территории и 3 населенных пункта

Командующий Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что за год операции украинские военнослужащие, не нарушая Минских договоренностей, возвратили под контроль правительства около 24 кв км территории, в том числе 3 населенных пункта - хутор Свободный, Южное, Шумы, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В заявлении С.Наева по случаю годовщины начала операции, обнародованном в четверг утром на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук, также отмечается, что за прошедший срок силы ООС проверили на наличие взрывоопасных предметов почти 4576,7 га; уничтожили 52тыс. 655 взрывоопасных предметов; восстановлены 1000 га территорий, которые уже используются в хозяйственных целях; изъяты из незаконного оборота 374 единицы оружия, около 252 кг взрывчатки, более 300 тыс. боеприпасов.

Также в пользу государства изъяты материальные ценности, которые использовались незаконным способом, стоимостью около 274 млн грн.

"В рамках моей инициативы "Помощь Восток" в лечебные учреждения Донецкой и Луганской областей передано медицинского имущества на сумму 5,8млн грн", - добавил С.Наев.