События

09:40 02.05.2019

В районе проведения ООС на Донбассе проходят мероприятия по противодействию нелегальной работе АЗС

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В районе проведения ООС на Донбассе проходят мероприятия по противодействию нелегальной работе АЗС

Спецподразделение налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины, вовлеченное в состав Объединенных сил, в ходе отработки действующих на территории Донецкой области автогазозаправочных пунктов и АЗС, установил факт реализации горюче-смазочных материалов на АЗС в пос.Новгородское без соответствующих разрешительных документов.

"В результате проведенных мероприятий изъято около 22 тонн горюче-смазочных материалов (сжиженный газ, бензин, дизельное топливо) на общую сумму около 620 тыс. гривень и оборудование на сумму около двух миллионов гривень", - говорится в сообщении, обнародованном на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук.

Всего из незаконного оборота правоохранители изъяли товарно-материальных ценностей на сумму свыше 2,6млн гривень.

Теги: #оос #азс #украина #донбасс
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