В Одессе полицейские контролируют безопасность на Куликовом поле и Соборной площади – МВД

В Одессе полицейские контролируют безопасность на Куликовом поле и Соборной площади, территория проверена кинологами и взрывотехниками, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Сейчас взрывотехники и кинологи проверили территорию Куликова поля и Соборной площади. Установленные фильтрационные пункты, на прилегающих улицах ограничено движение транспорта" – говорится в сообщении, на официальной странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в четверг утром.