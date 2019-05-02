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08:39 02.05.2019

В Одессе полицейские контролируют безопасность на Куликовом поле и Соборной площади – МВД

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В Одессе полицейские контролируют безопасность на Куликовом поле и Соборной площади – МВД

В Одессе полицейские контролируют безопасность на Куликовом поле и Соборной площади, территория проверена кинологами и взрывотехниками, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Сейчас взрывотехники и кинологи проверили территорию Куликова поля и Соборной площади. Установленные фильтрационные пункты, на прилегающих улицах ограничено движение транспорта" – говорится в сообщении, на официальной странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Теги: #украина #полиция #одесса
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