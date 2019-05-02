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07:48 02.05.2019

Лидер оппозиции Венесуэлы пообещал отомстить режиму Мадуро за смерть двух демонстрантов

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Лидер оппозиции Венесуэлы пообещал отомстить режиму Мадуро за смерть двух демонстрантов

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что смерть двух людей, погибших во время протестов в стране, не останется безнаказанной.

"Это должно прекратиться, и убийцам придется взять на себя ответственность за свои преступления. Я положу свою жизнь на это", - написал Х.Гуайдо в твиттере.

Он сообщил о смерти 27-летней девушки, а также выразил соболезнования семье 24-летнего Самуэля Мендеса, убитого во время акций протестов в штате Арагуа.

Как следует из сообщений Х.Гуайдо, по всей стране в среду прошло 397 демонстраций, 23 из них жестоко подавлены. В результате 25 человек ранены, а 32 задержаны.

"Мы столкнулись с режимом, который потерял контроль. Чем больше мы на улицах, тем ближе мы", - заявил он.

Масштабные акции протеста и демонстрации как сторонников оппозиции, так и официального Каракаса не стихают в Венесуэле второй день подряд.

Ранее сообщалось, что силы безопасности Венесуэлы применили слезоточивый газ против сторонников оппозиции, которые пытались заблокировать шоссе неподалеку от авиабазы, где накануне выступал Х.Гуайдо.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее в среду призвал обе стороны конфликта в Венесуэле воздержаться от применения силы, которая может повлечь за собой человеческие жертвы.

По данным правозащитных организаций, в ходе протестов во вторник погиб один человек, десятки получили ранения.

Теги: #венесуэла #жертвы #опозиция
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