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07:19 02.05.2019

Боевики НВФ 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое военнослужащих получили ранения - штаб ООС

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Боевики НВФ 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое военнослужащих получили ранения - штаб ООС

 Боевики незаконных вооруженных формирований 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"1 мая вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия….Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды с 120 и 82 мм минометов - около населенного пункта Пески; трижды с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Красногоровка и Николаевка; восемь раз из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Новотроицкое, Марьинка, Авдеевка, Павлополь, Невельское, Пищевик, Верхнеторецкое и Широкино; трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Гранитное, Лебединское и Николаевка" - отметили в штабе ООС.

Кроме того, обстрелам подвергся населенные пункты Южное и Станица Луганская.

"С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - у города Марьинка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Павлополь" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки пять боевиков НВФ были уничтожены, двое – получили ранения.

Теги: #оос #сводка #украина
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