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06:57 02.05.2019

Армия Израиля сообщила об обстрелах со стороны сектора Газа

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Армия Израиля сообщила об обстрелах со стороны сектора Газа

Военные Израиля сообщили о запуске двух ракет с территории сектора Газа.

"Семьи на юге Израиля проснулись от звуков сирен воздушной тревоги после того, как две ракеты были запущены из сектора Газа по Израилю", - сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.

Ранее сообщалось о том, что военно-воздушные силы Израиля в ответ на произведенный запуск воздушных шаров с зажигательными и взрывчатыми веществами с территории Газы нанесли удар по ряду террористических целей ХАМАС в Газе.

Теги: #обстрел #палестина #израиль
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