На Ивано-Франковщине нацгвардейцы борются с последствиями разлива горной реки

Военнослужащие Национальной гвардии Украины помогли жителям Ивано-Франковской области в ликвидации последствий разлива реки Лимница, сообщает пресс-служба Заподного территориального управления Национальной гвардии Украины..

За помощью к нацгвардейцам обратилось руководство Калушской РГА с просьбой о содействии в устранении последствий разлива реки Ливница.

"Когда мы прибыли на место то увидели, что река уже почти дошла до некоторых зданий, поэтому, не теряя времени, мы приступили к работе. Военнослужащие набивали большие мешки блоками и песком. Другие таскали дерева и делали основу укрепления берега, дальше наполненные мешки устанавливали на сложенную деревянную основу. Во время работы было заметно, что уровень воды постоянно поднимается на полметра каждые полчаса. Также, на месте постоянно находилось руководство района" – говорится в сообщении пресс-службы Западного ТУ НГУ.

Совместно с местными жителями нацгвардейцы укрепили значительную часть размытого берега реки, тем самым предотвратили дальнейшее вымывание грунта и смещения в реку одного из зданий.

Работы по укреплению берегов реки еще продолжаются.