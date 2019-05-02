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01:18 02.05.2019

В США истекает срок действия исключений из нефтяных санкций против Ирана

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В США истекает срок действия исключений из нефтяных санкций против Ирана

В США в четверг истекает срок действия исключений из нефтяных санкций против Ирана в отношении стран-импортеров иранской нефти.

Таким образом, если Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Турция, получившие от Вашингтона исключения до 2 мая, продолжат закупать нефть у Ирана, администрация США введет против них санкции. Эта отсрочка была предоставлена импортерам, чтобы позволить им найти альтернативные источники покупки нефти.

При этом, Греция, Италия, а также власти Тайваня, которые закупали нефть у Ирана, уже прекратили импорт иранской нефти, в то время как другие импортеры иранской нефти неоднократно просили США продлить исключения.

В апреле администрация президента США Дональда Трампа объявила о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Это решение нацелено на то, чтобы свести к нулю экспортные поставки нефтяной продукции из Ирана, отметили в Вашингтоне.

При этом в администрации США заверили, что другие страны-экспортеры нефти готовы нарастить объемы нефтяных поставок, чтобы не допустить дефицита на рынке. В частности, Д.Трамп заявил, что страны-члены ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ, легко смогут заменить Иран на рынке нефти.

На фоне ужесточения американских санкций в Тегеране не исключили, что в качестве ответной меры Иран может закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти. Через пролив перевозится до 30% нефти из региона.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран приняли СВПД по иранской ядерной программе. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу.

СВПД ограничивает Иран в обогащении урана до 3,67%. Это делает возможным использовать уран для атомных электростанций, однако этого недостаточно для создания ядерного оружия.

Однако президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее. 5 ноября 2018 года вновь вступили в силу американские санкции против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий.

Теги: #сша #санкции #иран
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