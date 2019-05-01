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23:54 01.05.2019

Гройсман: 170 тысяч семей получили "пакет малыша"

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Гройсман: 170 тысяч семей получили "пакет малыша"

В Украине с начала действия программы выдачи единовременных пособий "пакет малыша" помощь получили 170 тысяч семей, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Каждая мама после рождения ребенка получает "пакет малыша". Здесь есть все необходимое для первых месяцев жизни: пеленки, подгузники, одежда, присыпки. Чтобы получить такой набор не нужно куда-то ехать или что-то доплачивать. "Пакет малыша" дарят родителям при выписке из роддома" – говорится в сообщении, на официальной странице В. Гроймана в соцсети Фейсбук в среду.

Премьер-министр отметил, что за время работы программы такую помощь получили 170 тыс. семей.

"За время существования программы уже около 170 000 семей получили пакет от правительства. Для нас особенно важно помочь украинским семьям в такое ответственное время" – подытожил В. Гройсман.

Теги: #программа #украина #премьер
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