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22:55 01.05.2019

Генсек ООН призвал Венесуэлу не применять силу против мирных демонстрантов

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Генсек ООН призвал Венесуэлу не применять силу против мирных демонстрантов

 Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал власти Венесуэлы не применять силу против участников демонстраций после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал венесуэльцев выходить на протестные акции, сообщают в среду западные СМИ.

"Генсек ООН повторяет свой призыв ко всем сторонам сохранять максимальную сдержанность и призывает не применять силовые меры, способные привести к гибели людей, против мирных демонстрантов", - передают СМИ со ссылкой на представителя генсека Стефана Дюжжарика.

По его словам, поздно вечером накануне А.Гутерриш поговорил с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой и с помощниками Х.Гуайдо. Он призвал обе стороны избегать насилия, а также предпринять немедленные шаги, чтобы восстановить порядок.

Теги: #венесуэла #протесты #призыв #оон
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