1 мая во Франции: более 164 тыс. манифестантов, схватки с полицией в Париже

Манифестации в День труда 1 мая собрали во Франции около 164,5 тыс. человек, в том числе 28 тыс. в Париже, сообщило в среду МВД страны.

Это превышает количество участников 1 мая 2018 года, когда МВД насчитало 143,5 тыс. человек.

В то же время профсоюзная Всеобщая конфедерация труда утверждает, что манифестантов во Франции в эту среду было 310 тыс., включая рабочих и служащих, безработных и пенсионеров.

В Париже, где организованная профсоюзами колонна двигалась от вокзала Монпарнас до площади Италии, власти предполагали, что к демонстрантам примкнули от одной до двух тысяч погромщиков. Для обеспечения порядка были мобилизованы 7,4 тыс. жандармов и полицейских.

К концу манифестации около 18:00 местного времени парижская префектура полиции объявила о задержании 330 человек. Из них 210 были взяты под стражу. При этом в течение дня силы порядка осуществили 17,7 тыс. превентивных контролей участников акции.

По данным телеканала BFMTV, 14 правоохранителей и 24 манифестанта получили ранения в ходе столкновений во французской столице.

В течение манифестации в Париже обострения происходили периодически. Первая напряженность возникла еще на старте акции, но полиция оттеснила агрессивно настроенных участников.

Когда силы порядка блокировали доступ демонстрантов на площадь Италии, противостояние обострилось вновь. Десятки одетых в черное, с закрытыми лицами радикалов и погромщиков - black blocs - начали кидать камни и другие предметы в правоохранителей, поджигать транспортные средства и громить банковское агентство.

В 13-м округе Парижа была предпринята попытка штурмовать комиссариат полиции. Сообщается, что в этом же округе была атакована школа.

Против хулиганов были применены водометы и слезоточивый газ. Французские СМИ отмечают "ожесточенную схватку" black blocs с силами порядка.

К 19:00 местного времени полиции и жандармам удалось относительно мирно в основном рассеять участников манифестации.