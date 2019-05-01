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20:39 01.05.2019

Мэй отстранила от должности министра обороны Британии Гэвина Уильямсона

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Мэй отстранила от должности министра обороны Британии Гэвина Уильямсона

Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны страны Гэвина Уильямсона, сообщает канал Sky News.

По данным представителя Даунинг-стрит, на заявление которого ссылается канал, такое решение британский премьер приняла в связи с утратой доверия в его способностях занимать эту должность.

"Тереза Мэй потеряла доверие к его способности служить (в ее кабинете министров - ИФ)", - передает канал со ссылкой на представителя правительства.

Новым министром обороны Британии назначена министр международного развития Пенни Мордонт.

По данным Sky News, увольнение Г.Уильямсона связано с утечкой информации в СМИ после заседания Совета национальной безопасности Великобритании на прошлой неделе. На этой встрече было принято решение о том, что Лондон разрешит китайской компании Huawei помочь Британии с разработкой сети 5G.

После этого инцидента было запущено внутреннее расследование. По словам представителя Даунинг-стрит, Г.Уильямсон был уволен из-за несанкционированного раскрытия информации.

Теги: #министр #оборона #отставка #британия
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