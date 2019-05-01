События

20:15 01.05.2019

Мэй нацелена на быстрое решение проблемы Brexit

1 мин читать
Мэй нацелена на быстрое решение проблемы Brexit

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила в среду, что стремится быстро найти выход из тупика в вопросе о Brexit, сообщает Associated Press.

"Мы знаем, что должны положить конец этой неопределенности как можно быстрее. И я надеюсь, что сможем заключить сделку", - сказала она, обращаясь к членам одного из комитетов палаты общин.

В настоящее время в Великобритании правительство ведет переговоры с оппозиционной Лейбористской партией по вопросу об условиях выхода страны из ЕС. Ранее Т.Мэй уже согласовала сделку по Brexit c Брюсселем, однако британский парламент отказался ратифицировать ее. В итоге Великобритании предоставили отсрочку выхода из ЕС в надежде, что в ближайшие месяцы в Лондоне согласуют единую позицию.

Теги: #brexit #британия #премьер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:39 01.05.2019
Мэй отстранила от должности министра обороны Британии Гэвина Уильямсона

Мэй отстранила от должности министра обороны Британии Гэвина Уильямсона

20:21 26.04.2019
Зеленский и Гройсман в ходе неформальной встречи 24 апреля познакомились и обсудили общие мировоззренческие вопросы

Зеленский и Гройсман в ходе неформальной встречи 24 апреля познакомились и обсудили общие мировоззренческие вопросы

20:46 24.04.2019
Премьер Нидерландов поздравил Зеленского с победой и обсудил с ним дело МН-17

Премьер Нидерландов поздравил Зеленского с победой и обсудил с ним дело МН-17

00:14 24.04.2019
Британские активисты планируют вновь запустить гигантский надувной шар "малыш Трамп" в июне

Британские активисты планируют вновь запустить гигантский надувной шар "малыш Трамп" в июне

10:31 22.04.2019
Вице-премьер Кириленко: Наша задача - сохранить от ревизии проукраинский и евроатлантический курс

Вице-премьер Кириленко: Наша задача - сохранить от ревизии проукраинский и евроатлантический курс

09:41 22.04.2019
Премьер Грузии заявил о поддержке демократического выбора Украины

Премьер Грузии заявил о поддержке демократического выбора Украины

09:19 22.04.2019
Премьер РФ видит шансы на улучшение взаимодействия Москвы и Киева

Премьер РФ видит шансы на улучшение взаимодействия Москвы и Киева

23:04 21.04.2019
Пашинян на украинском поздравил Зеленского с победой

Пашинян на украинском поздравил Зеленского с победой

10:54 21.04.2019
Премьер Шри-Ланки призвал граждан к единению на фоне трагедии

Премьер Шри-Ланки призвал граждан к единению на фоне трагедии

05:23 20.04.2019
Более 8000000 украинцев воспользовались правительственной программой "Доступные лекарства" – Гройсман

Более 8000000 украинцев воспользовались правительственной программой "Доступные лекарства" – Гройсман

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

Третий энергоблок РАЭС подключен к сети

На улицах Каракаса слышна стрельба

Россия поменяла своего посла в Беларуси

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД решительно осуждает решение РФ об упрощенном режиме выдачи паспортов РФ в ОРДЛО

Руководитель Пентагона отменил поездку в Европу из-за событий в Венесуэле

Украинская делегация приняла участие в международной выставке "IDEF 2019" - СНБО

В Одессе вводится контроль на въезд в город

Двое украинских военных ранены на Донбассе в среду

2 мая за безопасностью в Одессе будут следить более 2 тысяч правоохранителей

Квартира в Крыму была приобретена супругой Зеленского до аннексии РФ, и после оккупации полуострова ею не пользовались – заявление

В Wikileaks назвали шокирующим британский приговор Ассанжу

Реки могут выйти из берегов на западе Украины из-за дождей

В Мирнограде найден схрон с гранатометами и боеприпасами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА