События

20:10 01.05.2019

МИД решительно осуждает решение РФ об упрощенном режиме выдачи паспортов РФ в ОРДЛО

1 мин читать
МИД решительно осуждает решение РФ об упрощенном режиме выдачи паспортов РФ в ОРДЛО

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает подписанный президентом РФ указ о расширении категорий граждан Украины, которым может быть предоставлено российское гражданство в упрощенном порядке, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Обнародованный сегодня указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 №187 "Относительно отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", как и все предыдущие и возможные будущие нормативно правовые акты РФ, направленные на оказание гражданам Украины российского гражданства противоправным способом, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не признаваться украинской строной" – говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины в среду вечером.

В заявлении МИД Украины подчеркивается, что от РФ будут требовать "безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия".

Украинская сторона продолжит активную работу с международными партнерами над усилением консолидированного санкционного давления на кремлевский режим в связи с выдачей паспортов РФ в ОРДЛО.

"Ожидаем от наших международных партнеров усиление санкций против кремлевского режима" – подытожили в МИД.

Теги: #заявление #украина #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:26 01.05.2019
Украинская делегация приняла участие в международной выставке "IDEF 2019" - СНБО

Украинская делегация приняла участие в международной выставке "IDEF 2019" - СНБО

18:30 01.05.2019
В Одессе вводится контроль на въезд в город

В Одессе вводится контроль на въезд в город

18:24 01.05.2019
Двое украинских военных ранены на Донбассе в среду

Двое украинских военных ранены на Донбассе в среду

17:08 01.05.2019
2 мая за безопасностью в Одессе будут следить более 2 тысяч правоохранителей

2 мая за безопасностью в Одессе будут следить более 2 тысяч правоохранителей

15:01 01.05.2019
В Мирнограде найден схрон с гранатометами и боеприпасами

В Мирнограде найден схрон с гранатометами и боеприпасами

14:31 01.05.2019
Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для определенных категорий граждан Украины

Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для определенных категорий граждан Украины

13:25 01.05.2019
Жителей ОРДЛО, которые получат паспорт РФ, придется лишать украинских паспортов

Жителей ОРДЛО, которые получат паспорт РФ, придется лишать украинских паспортов

11:51 01.05.2019
В четверг и в пятницу в Украине потеплеет, дождей будет меньше

В четверг и в пятницу в Украине потеплеет, дождей будет меньше

10:58 01.05.2019
НАК "Нафтогаз" с 1 мая снижает цену на газ для населения

НАК "Нафтогаз" с 1 мая снижает цену на газ для населения

09:51 01.05.2019
Существует угроза метрового поднятия воды из-за дождей в Тернопольской области

Существует угроза метрового поднятия воды из-за дождей в Тернопольской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

Третий энергоблок РАЭС подключен к сети

На улицах Каракаса слышна стрельба

Россия поменяла своего посла в Беларуси

ПОСЛЕДНЕЕ

Мэй отстранила от должности министра обороны Британии Гэвина Уильямсона

Мэй нацелена на быстрое решение проблемы Brexit

Руководитель Пентагона отменил поездку в Европу из-за событий в Венесуэле

Квартира в Крыму была приобретена супругой Зеленского до аннексии РФ, и после оккупации полуострова ею не пользовались – заявление

В Wikileaks назвали шокирующим британский приговор Ассанжу

Реки могут выйти из берегов на западе Украины из-за дождей

В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией

Первомай в Запорожье собрал более полусотни пожилых людей с красными флагами без запрещенной символики

Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог

Количество убийств и насилия в отношении евреев в мире выросло в прошлом году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА