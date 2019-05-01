МИД решительно осуждает решение РФ об упрощенном режиме выдачи паспортов РФ в ОРДЛО

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает подписанный президентом РФ указ о расширении категорий граждан Украины, которым может быть предоставлено российское гражданство в упрощенном порядке, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Обнародованный сегодня указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 №187 "Относительно отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", как и все предыдущие и возможные будущие нормативно правовые акты РФ, направленные на оказание гражданам Украины российского гражданства противоправным способом, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не признаваться украинской строной" – говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины в среду вечером.

В заявлении МИД Украины подчеркивается, что от РФ будут требовать "безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия".

Украинская сторона продолжит активную работу с международными партнерами над усилением консолидированного санкционного давления на кремлевский режим в связи с выдачей паспортов РФ в ОРДЛО.

"Ожидаем от наших международных партнеров усиление санкций против кремлевского режима" – подытожили в МИД.