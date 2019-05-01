События

19:44 01.05.2019

Руководитель Пентагона отменил поездку в Европу из-за событий в Венесуэле

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Руководитель Пентагона отменил поездку в Европу из-за событий в Венесуэле

И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан в среду отменил намеченную на эту неделю поездку в Европу, чтобы сконцентрироваться на событиях в Венесуэле, сообщают американские СМИ.

В Пентагоне объяснили, что П.Шанахан останется в Вашингтоне, чтобы "более эффективно координировать" действия с другими членами администрации США по проблеме Венесуэлы и по теме борьбы против нелегалов на границе с Мексикой.

Ранее предполагалось, что П.Шанахан на этой неделе примет участие в мероприятиях по линии НАТО.

Теги: #сша #европа #пентагон
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