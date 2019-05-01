События

18:30 01.05.2019

В Одессе вводится контроль на въезд в город

1 мин читать
В Одессе вводится контроль на въезд в город

Сегодня в Одессе вводится контроль на въезд в город, на стационарных и дополнительных постах будет проводиться тщательная проверка транспортных средств, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Завтра 9 утра начинается усиленное патрулирование центральных улиц города, временно там ограничат движение. А все колонны участников массовых акций будут сопровождать подразделения полиции диалога", - говорится в сообщении, на официальной странице МВД в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Заместитель главы МВД отметил, что на всех локациях будут работать фильтрационные пункты и кинологи.

"Призываем не приносить запрещенные предметы и символику" – подытожил С.Яровой.

Кроме этого, в местах проведения массовых мероприятий будут работать полицейские группы превентивной коммуникации - так называемая полиция диалога. "Эти полицейские не будут применять никаких мер принуждения, ведь их основные задачи - это налаживание взаимодействия полиции и населения и предупреждения любых конфликтных ситуаций во время массовых мероприятий. Они будут разъяснять гражданам их права и обязанности, а также действующее законодательство Украины и последствия его нарушения", - рассказали в областной полиции.

В целях недопущения нарушений общественного порядка на Куликовом поле и Соборной площади будут введены временные ограничения. "Вход в указанные места будет осуществляться только через установленные там фильтрационные пункты. Также в этих районах будут действовать ограничения движения транспорта", - говорится в сообщении.

Теги: #яровой #украина #мвд #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:26 01.05.2019
Украинская делегация приняла участие в международной выставке "IDEF 2019" - СНБО

Украинская делегация приняла участие в международной выставке "IDEF 2019" - СНБО

18:24 01.05.2019
Двое украинских военных ранены на Донбассе в среду

Двое украинских военных ранены на Донбассе в среду

17:08 01.05.2019
2 мая за безопасностью в Одессе будут следить более 2 тысяч правоохранителей

2 мая за безопасностью в Одессе будут следить более 2 тысяч правоохранителей

15:01 01.05.2019
В Мирнограде найден схрон с гранатометами и боеприпасами

В Мирнограде найден схрон с гранатометами и боеприпасами

14:31 01.05.2019
Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для определенных категорий граждан Украины

Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для определенных категорий граждан Украины

13:25 01.05.2019
Жителей ОРДЛО, которые получат паспорт РФ, придется лишать украинских паспортов

Жителей ОРДЛО, которые получат паспорт РФ, придется лишать украинских паспортов

11:51 01.05.2019
В четверг и в пятницу в Украине потеплеет, дождей будет меньше

В четверг и в пятницу в Украине потеплеет, дождей будет меньше

10:58 01.05.2019
НАК "Нафтогаз" с 1 мая снижает цену на газ для населения

НАК "Нафтогаз" с 1 мая снижает цену на газ для населения

09:51 01.05.2019
Существует угроза метрового поднятия воды из-за дождей в Тернопольской области

Существует угроза метрового поднятия воды из-за дождей в Тернопольской области

09:17 01.05.2019
ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

Третий энергоблок РАЭС подключен к сети

На улицах Каракаса слышна стрельба

Россия поменяла своего посла в Беларуси

ПОСЛЕДНЕЕ

Квартира в Крыму была приобретена супругой Зеленского до аннексии РФ, и после оккупации полуострова ею не пользовались – заявление

В Wikileaks назвали шокирующим британский приговор Ассанжу

Реки могут выйти из берегов на западе Украины из-за дождей

В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией

Первомай в Запорожье собрал более полусотни пожилых людей с красными флагами без запрещенной символики

Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог

Количество убийств и насилия в отношении евреев в мире выросло в прошлом году

Новый император Японии Нарухито пообещал действовать в соответствии с Конституцией

За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

Правоохранители перекрыли международный канал торговли людьми

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА