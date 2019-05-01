Сегодня в Одессе вводится контроль на въезд в город, на стационарных и дополнительных постах будет проводиться тщательная проверка транспортных средств, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Завтра 9 утра начинается усиленное патрулирование центральных улиц города, временно там ограничат движение. А все колонны участников массовых акций будут сопровождать подразделения полиции диалога", - говорится в сообщении, на официальной странице МВД в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Заместитель главы МВД отметил, что на всех локациях будут работать фильтрационные пункты и кинологи.

"Призываем не приносить запрещенные предметы и символику" – подытожил С.Яровой.

Кроме этого, в местах проведения массовых мероприятий будут работать полицейские группы превентивной коммуникации - так называемая полиция диалога. "Эти полицейские не будут применять никаких мер принуждения, ведь их основные задачи - это налаживание взаимодействия полиции и населения и предупреждения любых конфликтных ситуаций во время массовых мероприятий. Они будут разъяснять гражданам их права и обязанности, а также действующее законодательство Украины и последствия его нарушения", - рассказали в областной полиции.

В целях недопущения нарушений общественного порядка на Куликовом поле и Соборной площади будут введены временные ограничения. "Вход в указанные места будет осуществляться только через установленные там фильтрационные пункты. Также в этих районах будут действовать ограничения движения транспорта", - говорится в сообщении.