2 мая за безопасностью в Одессе будут следить более 2 тысяч правоохранителей

Публичную безопасность и порядок в Одессе в четверг, 2 мая, будут обеспечивать более двух тысяч правоохранителей, сообщается на странице полиции Одесской области в соцсети Facebook.

"Вместе с одесскими полицейскими на улице города выйдут военнослужащие Национальной гвардии, курсанты Одесского государственного университета внутренних дел, и правоохранители из других регионов Украины. Все они в усиленном режиме будут патрулировать улицы и места массового скопления граждан", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в местах проведения массовых мероприятий будут работать полицейские группы превентивной коммуникации - так называемая полиция диалога. "Эти полицейские не будут применять никаких мер принуждения, ведь их основные задачи - это налаживание взаимодействия полиции и населения и предупреждения любых конфликтных ситуаций во время массовых мероприятий. Они будут разъяснять гражданам их права и обязанности, а также действующее законодательство Украины и последствия его нарушения", - рассказали в областной полиции.

В целях недопущения нарушений общественного порядка на Куликовом поле и Соборной площади будут введены временные ограничения. "Вход в указанные места будет осуществляться только через установленные там фильтрационные пункты. Также в этих районах будут действовать ограничения движения транспорта", - говорится в сообщении.