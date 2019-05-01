События

15:41 01.05.2019

Реки могут выйти из берегов на западе Украины из-за дождей

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Реки могут выйти из берегов на западе Украины из-за дождей

Продолжение подъема уровней воды в реках Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областей ожидается 1-3 мая вследствие выпадения очень сильных осадков, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В течение суток 1 мая на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается подъем уровня воды на 0,2-0,7 м над уровнями по состоянию на утро 1 мая, и на участке Тисы Большой Бычков-Вилок на 1,5-2,0 м в пределах русел.

В течение 1-2 мая в р.Прут на участке от Черновцов до государственной границе вода поднимется на 1,3-1,8 м, также в пределах русла.

А 1-3 мая на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области и на участке Днестра Галич-Залещики вода поднимется на 1,0-2,0м, местами возможен выход воды на пойму, затопление сельскохозяйственных угодий.

"От комплексного действия руслового, значительного склонного и местного стока возможно подтопление отдельных приречных населенных пунктов и хозяйственных объектов. В горах существует угроза схода селевых потоков", - предупреждают в ГСЧС.

Теги: #гсчс #ивано_франковская_область #непогода #тернопольская_область #украина_выставка #погода #черновицкая_область
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