Реки могут выйти из берегов на западе Украины из-за дождей

Продолжение подъема уровней воды в реках Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областей ожидается 1-3 мая вследствие выпадения очень сильных осадков, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В течение суток 1 мая на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается подъем уровня воды на 0,2-0,7 м над уровнями по состоянию на утро 1 мая, и на участке Тисы Большой Бычков-Вилок на 1,5-2,0 м в пределах русел.

В течение 1-2 мая в р.Прут на участке от Черновцов до государственной границе вода поднимется на 1,3-1,8 м, также в пределах русла.

А 1-3 мая на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области и на участке Днестра Галич-Залещики вода поднимется на 1,0-2,0м, местами возможен выход воды на пойму, затопление сельскохозяйственных угодий.

"От комплексного действия руслового, значительного склонного и местного стока возможно подтопление отдельных приречных населенных пунктов и хозяйственных объектов. В горах существует угроза схода селевых потоков", - предупреждают в ГСЧС.