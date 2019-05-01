В Мирнограде найден схрон с гранатометами и боеприпасами

Четыре противотанковых гранатомета, автомат Калашникова и около тысячи патронов были обнаружены в заброшенном здании в г.Мирноград Донецкой области, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области в среду.

"К сотрудникам группы реагирования Мирноградского отделения полиции во время патрулирования обратился 18-летний местный житель, который сообщил, что нашел арсенал оружия. На указанное место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обследовали дом и изъяли ручные противотанковые гранатометы, автомат с тремя магазинами к нему, а также цинк с патронами калибра 7,62 мм в количестве 728 штук и 48 патронов калибра 5,45 и 9 мм", - говорится в сообщении.

Все изъятое будет направлено на экспертизу. Полиция устанавливает владельца арсенала. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины, санкция по которой предусматривает 3-7 лет лишения свободы.