События

14:59 01.05.2019

В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией

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В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией

Столкновения между сотрудниками полиции и участниками первомайской демонстрации начались в среду в центре Парижа, сообщает местное телевидение.

Первые существенные беспорядки были зафиксированы на бульваре Монпарнас - близ очень известного кафе "Ротонда". Демонстранты начали бросать в стражей порядка камни. Полицейские в ответ на это сблизились с хулиганами и заставляют их отступить.

Ранее сообщалось, что власти Франции опасаются серьезных беспорядков во время традиционных демонстраций, организуемых 1 мая профсоюзами.

Теги: #столкновение #париж #франция #полиция #демонстрации
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Интерфакс-Украина
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