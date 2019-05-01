События

14:35 01.05.2019

Первомай в Запорожье собрал более полусотни пожилых людей с красными флагами без запрещенной символики

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В центре Запорожья более полусотни жителей с красными знаменами под руководством лидеров запорожских коммунистов отметили Первомай на несанкционированном митинге, а также призвали горожан принять участие в шествии Полка Победы 9 мая.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", 1 мая в Александровском районе Запорожья возле памятника-захоронения "Павшим бойцам за Октябрь" пожилые люди с красными знаменами без запрещенной законом коммунистической символики отпраздновали День солидарности трудящихся.

На митинге собравшиеся поздравляли друг друга с "праздником всех угнетенных", а также отмечали, что желают своей стране процветания.

Также в ходе митинга активисты призывали запорожцев прибыть 9 мая на запорожский "марш наследников победы" – "Полк Победы" (аналог российского "Бессмертного Полка") с портретами воевавших во Второй Мировой войне отцов и дедов.

Полицейские, прибывшие на место митинга, рассказали агентству, что о проведении мероприятия его организаторы не сообщили заранее, и оно несанкционированное.

Теги: #декомунизация #укриана #первомай #запорожье
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