События

09:51 01.05.2019

Существует угроза метрового поднятия воды из-за дождей в Тернопольской области

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Существует угроза метрового поднятия воды из-за дождей в Тернопольской области

В связи с сильными осадками, которые ожидаются в Тернопольской области 1 мая, спасатели предупреждают, что уровень воды в притоках Днестра может подняться на метр, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям области.

"Предупреждение об изменении гидрологических ситуации: в связи с ожидаемыми сильными дождями, 1-2 мая на левых притоках Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями, что было на утро 30 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при сильных дождях возможно формирование значительного местного стока.

Теги: #тернопольская_область #гсчс #наводнение #украина
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