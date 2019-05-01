ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине, сообщает сайт ГСЧС.

"По данным Гидрометцентра, 1 мая в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях значительные дожди, в центральных, южных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый), на Прикарпатье и в Карпатах сильные дожди (2 уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.