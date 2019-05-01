События

07:43 01.05.2019

За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

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За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"30 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Павлополь, из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия - вблизи Талаковки, из гранатометов различных систем - у н.п. Пески, четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Лебединское, из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе н.п. Опытно, из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у н.п. Широкино, дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял позиции украинских защитников из 120 мм минометов - в районе н.п. Троицкий, из крупнокалиберных пулеметов - у н.п. Луганское.

По данным украинской разведки, 30 апреля два боевика уничтожены, еще три ранены.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" из крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское, из стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гранитное", - подытожили в штабе.

В штабе также добавили, что с начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Теги: #оос #сводка #украина
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