Правоохранители перекрыли международный канал торговли людьми, через который молодые украинки попадали в сексуальное рабство в Китай, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции в Одесской области.

"Совместно с пограничниками одного из работорговцев задержали в международном аэропорту Борисполь именно при попытке переправки в Китай пяти украинок. В это же время в Одессе оперативники задержали его сообщника", - говорится в сообщении.

Как отмечается, своих будущих жертв 44 и 24-летние иностранцы искали среди объявлений о поиске работы во всемирной сети. Большинство из них были молодые жительницы Одесской области в возрасте 18-20 лет, которые за неимением средств находились в уязвимом материальном состоянии.

"Вербовщики, оценив внешность девушек по фотографиям, которые те по их требованию отправляли на электронный адрес, предлагали работу по оказанию сексуальных услуг в борделях на территории КНР", - рассказали в полиции.