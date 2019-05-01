В Луганской области за убийство племянника задержан мужчина

В Луганской области правоохранители задержали 62-летнего мужчину по подозрению в умышленном убийстве племянника, сообщила прокуратура области.

"Установлено, что 29 апреля 2019 в г.Боровское между 62-летним мужчиной и его 37-летним племянником на почве длительных неприязненных отношений возник конфликт. Подозреваемый считал родственника причастным к похищению его имущества. В дальнейшем словесная перепалка переросла в драку, во время которой дядя достал огнестрельное оружие и выстрелил в голову племянника. От полученного огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. За совершение умышленного убийства подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.