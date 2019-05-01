События

03:31 01.05.2019

Спасатели ликвидировали возгорание легкового автомобиля в Запорожской области

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Спасатели ликвидировали возгорание легкового автомобиля в Запорожской области, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"30 апреля в 8:56 в Службу спасения "101" поступило сообщение о ДТП на ул.Ломоносова. По предварительным данным, легковой автомобиль DAEWOO Sens съехал с моста, перевернулся и загорелся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и вытащили автомобиль на обочину дороги, поставив его на колеса.

В результате происшествия пострадал водитель и пассажир автомобиля, их направили в городскую больницу.

К тушению пожара привлекалась одна единица техники и пять человек личного состава.

 

Теги: #авто #запорожская_область #украина #возгорание
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