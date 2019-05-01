События

02:23 01.05.2019

По меньшей мере 71 человек пострадал в ходе беспорядков в Каракасе

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Число пострадавших в результате столкновений сторонников оппозиции с правоохранителями в Венесуэле достигло 71 человека, сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, все они доставлены в больницу.

В частности, 43 человека получили ранения резиновыми пулями, а двое - огнестрельные .

25 человек получили различного рода травмы. Еще один демонстрант потерял сознание.

Ранее сообщалось о 50 пострадавших в результате беспорядков в Каракасе.

Во вторник в Венесуэле начались массовые беспорядки. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что 1 мая в стране начнется "финальная часть "Операции Свобода". Он призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Позднее выступая перед сторонниками, Х.Гуайдо заявил, что большинство жителей Венесуэлы поддерживает его. Он также призвал венесуэльцев выходить на улицы и убеждать других также присоединяться к протестам.

Теги: #венесуэла #пострадавшие #беспорядки
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