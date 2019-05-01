Третий энергоблок РАЭС подключен к сети

Третий энергоблок Ровенской АЭС снова введен в эксплуатацию после отключения, сообщила пресс-служба РАЭС.

"30 апреля 2019 года в 21:01 энергоблок №3 РАЭС (ВВЭР-1000) включен в сеть после выяснения и устранения причин его отключения 29 апреля. В настоящее время проводится постепенное повышение мощности блока в соответствии с регламентом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что по состоянию на 21:15 30 апреля в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1550 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Отмечается, радиационное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм.