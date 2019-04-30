В ДТП в Черновицкой области пострадали два человека

В результате дорожно-транспортного происшествия неподалеку с.Недобоевцы (Черновицкая обл.) пострадали два человека, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Сегодня примерно в 20:00 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса "Mercedes-Benz" под управлением 53-летнего водителя и автомобиля "ВАЗ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом

В результате ДТП 19-летний водитель легковушки с рваной раной предплечья и его 20-летняя пассажирка с ушибом грудной клетки доставлены в больницу.

В настоящее время правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Водителю грозит до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.