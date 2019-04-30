События

22:46 30.04.2019

На улицах Каракаса слышна стрельба

1 мин читать

Выстрелы слышны на улицах Каракаса, передает во вторник венесуэльский телеканал NTN24.

На кадрах телеканала показаны люди в военной форме, стреляющие из винтовок на одной из улиц города.

О том, какие патроны используются, телеканал не сообщает.

В то же время диктор предупредил, что эти выстрелы могут нанести ущерб здоровью людей, поскольку они направлены не в воздух.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес предупредил о том, что "для защиты суверенитета и независимости страны" военные могут применить против протестующих оружие.

Теги: #венесуэла #стрельба #каракас
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:41 30.04.2019
Евросоюз приложит усилия для восстановления демократии в Венесуэле

Евросоюз приложит усилия для восстановления демократии в Венесуэле

23:29 30.04.2019
Число пострадавших в результате беспорядков в Каракасе превысило 50 человек

Число пострадавших в результате беспорядков в Каракасе превысило 50 человек

23:12 30.04.2019
Трамп выразил поддержку народу Венесуэлы

Трамп выразил поддержку народу Венесуэлы

22:42 30.04.2019
Министр обороны Венесуэлы предупредил протестующих о том, что армия может применить оружие

Министр обороны Венесуэлы предупредил протестующих о том, что армия может применить оружие

21:54 30.04.2019
Генсек ООН призывает стороны конфликта в Венесуэле избегать насилия

Генсек ООН призывает стороны конфликта в Венесуэле избегать насилия

20:32 30.04.2019
Минфин США готов оказать помощь для быстрого восстановления экономики Венесуэлы

Минфин США готов оказать помощь для быстрого восстановления экономики Венесуэлы

17:01 30.04.2019
США на стороне Гуайдо и народа Венесуэлы

США на стороне Гуайдо и народа Венесуэлы

15:03 30.04.2019
Власти Венесуэлы заявляют о попытке госпереворота, интернет-провайдер страны ограничил доступ к соцсетям

Власти Венесуэлы заявляют о попытке госпереворота, интернет-провайдер страны ограничил доступ к соцсетям

05:10 22.04.2019
Лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

Лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

05:29 21.04.2019
В Каменском полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в центре города, пострадало три человека

В Каменском полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в центре города, пострадало три человека

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Россия поменяла своего посла в Беларуси

Зеленский и глава ПЦУ Епифаний обсудили проблемы, которые стоят перед украинцами

ЦИК будет готова провести досрочные выборы в Раду, несмотря на возможные трудности - Слипачук

В "Борисполе" транслировался видеоролик с Украиной без Крыма, поступивший в аэропорт из Мининформполитики

Российские силовики проводили обыски у крымских татар

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский и глава УПЦ (МП) Онуфрий на встрече отметили, что государство и церковь должны приложить максимум усилий для мира и единства в Украине

В ДТП в Черновицкой области пострадали два человека

Злоумышленники более года незаконно удерживали мужчину с требованием передачи имущества

Россия поменяла своего посла в Беларуси

В Полтавской области полицейского подозревают в покушении на убийство пенсионерки

В Харькове мужчина совершил двойное ДТП на угнанном автомобиле, пострадала 14-летняя девочка

Зеленский и глава ПЦУ Епифаний обсудили проблемы, которые стоят перед украинцами

Боец ВСУ ранен вследствие 4 обстрелов боевиков украинских позиций на Донбассе с начала суток

На КПП в Чернобыле при проверке документов пассажирка авто укусила полицейского за руку, а водитель оказался пьяным

Возгорание трансформатора на Ровенской АЭС произошло из-за короткого замыкания, радиационный фон без изменений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА